Tokyo 2021: "Obbligo di vaccino? Per ora no"

La vaccinazione degli atleti contro il Coronavirus non è al momento obbligatoria per le Olimpiadi di Tokyo. A dirlo è il presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach. “Incoraggio tutti i partecipanti all’Olimpiade e gli spettatori a vaccinarsi – se nel frattempo un vaccino dovesse diventare disponibile – per presenziare ai Giochi del prossimo anno”.

“Vogliamo convincere quanti più atleti stranieri possibile ad accettare il vaccino. Obbligo? Non siamo ancora a questo punto. Ogni atleta dovrebbe guardare ai suoi colleghi e prendere in considerazione il vaccino perché la vaccinazione non è solo una misura individuale ma una protezione per la comunità e io penso che ognuno di noi ha una responsabilità in questa crisi nei confronti di tutte le persone che ci circondano”.

I funzionari di Tokyo-2020 stanno pianificando una vasta gamma di misure contro il virus per consentire ai Giochi di svolgersi il prossimo luglio anche in mancanza di un vaccino. Il Cio avrebbe però promesso di rendere disponibili vaccini per tutti gli atleti e i funzionari di ogni nazione prima dell’inizio dell’evento, in programma al 23 luglio all’8 agosto.

OMNISPORT | 17-11-2020 16:06