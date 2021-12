Tomic: "Voglio tornare nella top 10"

11-12-2021 14:01

Bernard Tomic vuole tornare protagonista nel mondo del tennis: “Non sono stato molto concentrato negli ultimi due annio. Molte cose e problemi esterni. Non ero davvero sul pezzo mentalmente. Al contrario di adesso. Ho capito che se fai la cosa giusta, rimani in salute e dai al tennis un’altra possibilità. Sono stato un po’ male, certo. Ma ora si tratta solo di fare le cose per bene, avere qualche buona occasione per i prossimi cinque o sei anni e tornare al top. Mi manca quella sensazione”.

“Ora ho un obiettivo – ha continuato Tomic -. Di sicuro uno è arrivare tra i primi 10. Quando sono arrivato al numero 17 del mondo, ero a pochi punti dal finire 12. Quello era davvero il mio 60% di sforzo. Penso di poter entrare nella Top 10. Voglio finire bene la mia carriera. Penso che si possa fare in due o tre anni. Una sorta di ritiro felice. Vedremo”.

OMNISPORT