Tommasi avverte: "Criticità nel protocollo"

Damiano Tommasi, presidente dell'Assocalciatori, torna sul protocollo per la ripresa del campionato: "Ci sono criticità che hanno analizzato anche i club, bisogna ovviare per ripartire. Vorremmo più indicazioni su cosa si fa quando si inizia a viaggiare e poi si torna a casa. Serve una data certa al più presto per la Serie A".

"Il ritiro, vista la gestione dei casi di positività che rischia di bloccare un’intera squadra, è uno dei punti in sospeso. È un grande punto interrogativo, una positività potrebbe interrompere sul piu bello il percorso. Bisogna capire cosa fare in caso di una singola positività", ha detto a Rainews.

SPORTAL.IT | 15-05-2020 12:30