Torino al lavoro per l'attacco: possibile ritorno in vista

Possibile cavallo di ritorno per l’attacco del Torino.

Come confermato da ‘Sky Sport’, nelle ultime ore la dirigenza granata avrebbe accelerato i contatti con il Rennes per riportare all’ombra della Mole una vecchia conoscenza granata.

Si tratta di M’Baye Niang, che potrebbe rivelarsi ben più che un’alternativa rispetto all’altro obiettivo per il reparto avanzato del Torino: Joshua King del Bournemouth, per il quale è già stata formulata un’offerta che però non ha ancora ricevuto una risposta affermativa.

OMNISPORT | 30-09-2020 17:07