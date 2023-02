Torino: c'è un caso Radonjic, riscattato e subito messo sul mercato

Secondo quanto riportato da Tuttosport, decisive le critiche di Juric dopo le ultime deludenti prestazioni

23-02-2023 16:08

A pochi giorni dal Derby della Mole contro la Juventus (appuntamento a martedì 28 febbraio alle 20,45), in casa Torino si sta pian piano aprendo un caso Nemanja Radonjic. Per il trequartista ex Olympique Marsiglia sarebbero infatti scattate le condizioni per l’obbligo di riscatto dal prestito approntato con il club del Vélodrome, ma – secondo quanto riferito da Tuttosport – il giocatore sarebbe sato immediatamente messo sul mercato.

Questo a causa delle critiche che gli sono piovute addosso da Ivan Juric (non certo il tipo di allenatore che si risparmia, in questo senso) per via delle ultime prestazione decisamente al di sotto della media, come l’ultima (da subentrato) contro la Cremonese.