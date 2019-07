Torino, Cairo annuncia: "L'attaccante? Tre ipotesi"

Il presidente del Torino Urbano Cairo in una intervista alla Gazzetta dello Sport parla del mercato dei granata: "I preliminari di Europa League sono una partenza, non un arrivo e il cammino dovrà essere lungo e importante. Rimbocchiamoci subito le maniche come Valentino. Dobbiamo rimetterci in pista con la testa giusta. Abbiamo fatto tanto: il mio record di punti, quello del Toro nell’era dei 3 punti. Ma non dobbiamo accontentarci. Io il segnale l’ho dato confermando tutti. Qualcuno ha detto che trattenere un grande è come fare un grande acquisto. Io allora ne ho già fatti una serie, rintuzzando richieste di ogni tipo".

I granata sono alla ricerca di una punta esterna di grande qualità: "Non chiamiamolo top-player che poi ci aumentano i prezzi… La situazione è questa: se trattengo tutti, parto con la squadra arrivata quarta nel ritorno. Devo aggiungere solo un paio di giocatori, di cui uno, a centrocampo, è un’alternativa ai titolari. Magari il terzo portiere. Quindi ci manca solo un titolare, in attacco. Non siamo costretti a prenderlo subito. Per il 25 la squadra è pronta anche senza l’innesto. Non dobbiamo correre, dobbiamo muoverci con intelligenza. Stiamo lavorando a tre ipotesi, non dico quali, ma tre belle ipotesi: una si chiude. Senza dimenticare che mi aspetto Iago ai livelli strabilianti delle prime due stagioni".

