Torino, Cairo blinda Sirigu

Il presidente del Torino Urbano Cairo a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Marco Giampaolo ha parlato di mercato, in particolare del portiere Sirigu che molti davano in partenza: “Abbiamo Sirigu che è il vice in Nazionale, ha un contratto, è nostro e lo teniamo stretto. In attacco ci sono Belotti, Zaza e Iago, un altro attaccante non ci serve. In difesa? Li abbiamo già i centrali”.

“E poi abbiamo rinnovato Ansaldi, preso Rodriguez, c’è Singo che ha grandi prospettive, c’è Aina che per Giampaolo ha grandissime qualità. Ci servono un play, una mezzala e magari un esterno destro, ci manca il 15 per cento della rosa”.

OMNISPORT | 19-08-2020 16:12