Torino, Cairo fa chiarezza su Niang

Sono molte le società interessate a Mbaye Niang, complice il buon Mondiale disputato con la maglia del Senegal.

In occasione della presentazione dei palinsesti di La7 il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha voluto allontanare le voci di un possibile addio dell’ex Milan in questa sessione di mercato: “Ora si trova in vacanza, ma non ha chiesto a nessuno di andare via. E’ un giocatore importante che ha dimostrato il suo valore, soprattutto giocando da prima punta. Può fare molto bene”.

SPORTAL.IT | 12-07-2018 19:40