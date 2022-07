Torino, Cairo: "Juric e Vagnati più in sintonia che mai"

28-07-2022 23:07

“I due si sono parlati, chiariti, riappacificati: vanno avanti più in sintonia che mai, non c’è altro da aggiungere”: così il presidente del Torino Urbano Cairo, ai microfoni di RadioRadio, è tornato sul litigio tra l’allenatore, Ivan Juric, e il direttore tecnico, Davide Vagnati. Ieri i due, nel ritiro austriaco di Waidring, si erano presi a spintoni, insulti e parolacce, poi si erano chiariti e avevano fato la pace, tanto è vero che oggi Sky Sport ha riportato che i granata hanno chiuso con l’Inter per l’arrivo al Toro del 26enne centrocampista austriaco Valentino Lazaro in prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni.