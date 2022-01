Torino, colpo a centrocampo: si sblocca l'affare Ricci

29-01-2022 09:00

Si è sbloccata la trattativa tra il Torino e gli agenti di Samuele Ricci. Dopo che il club granata aveva raggiunto l’intesa con l’Empoli per l’acquisto del giovane centrocampista prodotto del vivaio degli azzurri, nella tarda serata di giovedì i dirigenti granata hanno strappato anche il sì del giocatore.

L’Empoli incassa 8,5 milioni più due di bonus oltre al 10% sulla futura rivendita del giocatore, che si metterà agli ordini di Ivan Juric dopo la fine dello stage con la Nazionale di Roberto Mancini.

Classe 2001, Ricci ha debuttato in Serie A in questa stagione, la sua terza nella prima squadra dell’Empoli, dove il giocatore aveva esordito a 18 anni in Serie B diventando subito titolare e contribuendo alla promozione in A conquistata nella passata stagione, entrando anche nel giro dell’Under 21 con la quale ha partecipato agli Europei 2021.

Centrocampista duttile utilizzabile davanti alla difesa o da mezzala, numericamente Ricci prenderà nella rosa granata il posto lasciato libero da Daniele Baselli approdato al Cagliari entrando nelle rotazioni del 3-4-2-1 di Juric.

