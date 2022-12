Torino – Cremonese, amichevole a reti bianche

23-12-2022 23:09

Finisce 0-0 il test match tra Torino e Cremonese. Gara con pochi brividi, squadre rimaneggiate, si viaggia sul filo dell’equilibrio ma né i granata né gli ospiti riescono a trovare spunti decisivi.

I padroni di casa scendono in campo con il 3-4-2-1 e Milinkovic Savic tra i pali. Assenti Lukic e Ricci in mediana spazio al duo Ilkhan – Gineitis, mentre davanti tocca a Sanabria.

L’avvio vede un Torino un po’ imballato, al cospetto di una Cremonese più sciolta. Col passare dei minuti, però, gli uomini di Juric conquistano campo e con Radonic prima e Schuurs poi vanno vicini al gol, ci vuole il doppio intervento di Carnesecchi.

Nella ripresa si riparte con l’erroraccio di Vojvoda che serve involontariamente Dessers ma al momento del tiro viene stoppato da Vanja. Doppia chance per il Torino: ancora Vojvada trova solo l’esterno della rete da buona posizione, mentre Adopo spedisce sul fondo un diagonale. Girandola di cambi ma il risultato non cambia più, è 0-0.