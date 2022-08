Torino: Denayer, si allontana sempre più

16-08-2022 11:34

Niente da fare: dopo un lungo corteggiamento l’affare Denayer non andrà in porto. Il Torino infatti deve dire addio all’ex Lione che si sta accasando al Valencia di Gattuso.

Svincolato, e proposto anche all’Inter, il centrale dopo aver concluso l’esperienza in lIgue 1 sembra ormai in procinto di accasarsi in Liga.

Secondo SuperDeporte, che cita fonti francesi, il giocatore starebbe discutendo un accordo su base triennale con il Valencia. L’intesa potrebbe arrivare a breve per la gioia del tecnico italiano che ha chiesto ulteriori rinforzi in vista della stagione appena iniziata.

