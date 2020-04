Torino e Fiorentina bussano a casa Spal

Il lungo infortunio subito in estate durante la preparazione, alla vigilia dell’inizio della stagione della consacrazione, è ormai alle spalle per Mohamed Fares. L’esterno algerino della Spal è rientrato in campo nelle ultime due gare prima dell’interruzione, contro Juventus e Parma, partite che hanno segnato la fine dell’incubo per l’esterno algerino ex Verona, uomo-mercato al termine dello scorso campionato, ma alla fine rimasto alla Spal.

L’addio al termine della stagione, anche in caso di salvezza, sembra comunque certo. Le pretendenti non mancano. Secondo quanto riportato da ‘Torinogranata.it’, il Torino è pronto a sfidare la Fiorentina, che hanno contattato sia il club che l’entourage del calciatore.

La valutazione data dalla Spal si aggira sui 10 milioni, Fares ha già espresso la volontà di cambiare aria: la Fiorentina è in leggero vantaggio per aver contattato anche l’entourage del giocatore.

SPORTAL.IT | 19-04-2020 23:51