Torino, ecco il nuovo portiere: dalla SPAL arriva Berisha

Il Torino accoglie un nuovo portiere: negli scorsi minuti, la società granata ha annunciato l’arrivo di Etrit Berisha dalla SPAL. L’estremo difensore albanese ha firmato un contratto di tre anni con il Toro, ritornando così, dopo la stagione vissuta in Serie B, nella massima serie.

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo dalla S.P.A.L. il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Etrit Berisha. Il portiere ha firmato un contratto di tre anni”.

Il giocatore classe ’89 è arrivato in Italia nel 2013 grazie alla Lazio, che lo prelevò dagli svedesi del Kalmar, dopo il mancato passaggio al Chievo Verona: da lì raccoglie 60 presenze con i biancocelesti e 91 con l’Atalanta, con cui ha esordito in Europa League, nel 2017, contro l’Everton, scalando le gerarchie anche in nazionale.

Adesso una nuova parentesi in Serie A, dopo le ultime due stagioni a Ferrara tra massima serie e cadetteria: “Tutto il Torino Football Club dà il benvenuto a Berisha: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”, scrive nella nota ufficiale il Torino.

OMNISPORT | 03-07-2021 10:20