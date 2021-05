Torino: i convocati di Nicola

Il Torino ha diramato la lista dei convocati in vista del match di questa sera contro il Parma, posticipo della 34esima giornata di Serie A. Gli unici assenti di rilievo sono Mandragora e Verdi, entrambi out per squalifica.

Ecco l’elenco completo.

Portieri – Milinkovic, Sirigu, Ujkani.

Difensori – Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Izzo, Lyanco, Murru, Nkoulou, Rodriguez, Singo, Vojvoda.

Centrocampisti – Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Rincon.

Attaccanti – Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Zaza.

OMNISPORT | 03-05-2021 12:13