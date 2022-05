Torino, il saluto di Brekalo: "È stato un onore indossare questa maglia"

21-05-2022 13:28

Josip Brekalo ha giocato l’ultima gara con la maglia del Torino. L’esterno croato ha espresso la sua volontà di non restare nel club granata, che dunque ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto concordata con il Wolfsburg. Nonostante i fischi ricevuti nella partita contro la Roma al momento della sua sostituzione, Brekalo ha voluto ringraziare i tifosi con un messaggio su Instagram.

Queste le sue parole: “Vorrei ringraziare tutti per la bellissima stagione e per questi meravigliosi e intensi nove mesi trascorsi a Torino. Sono molto grato per questo continuo supporto dimostrato ogni attimo di questa magnifica avventura che resterà per sempre nella mia mente e nel mio cuore. Ho dato tutto me stesso per il successo di questo club, perché indossare la maglia del Torino è un grande onore e una responsabilità impegnativa e affascinante, le nostre strade si separano ma ho preso questa decisione e la porteró avanti con rispetto e gratitudine”.

OMNISPORT