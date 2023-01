Torino, il West Ham rivorrebbe Vlasic dopo il rilancio di Juric

24-01-2023 10:35

Nikola Vlasic ha stregato il Torino e i suoi tifosi. Merito del rilancio studiato e messo in atto dall’allenatore connazionale Ivan Juric, che ha saputo cucirgli una veste creativa e ficcante tra le linee offensive, “ristrutturando” un giocatore (è il 4° nei principali 5 campionati europei a creare più azioni da gol – 34 – con palla in movimento) che al West Ham, da cui è arrivato in granata la scorsa estate, non era riuscito a esprimersi un po’ per mancanza di ambientamento e un po’ per indolenza.

Ora, però, tutto è cambiato. Secondo il quotidiano La Stampa, infatti, gli Hammers lo rivorrebbero indietro a fine stagione. Vlasic è al Toro in prestito con un diritto di riscatto fissato a 15 milioni: il suo destino al Toro, è chiaro, è legato alla permanenza in grana dello stesso Juric.

