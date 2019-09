Torino in trattativa per tre attaccanti

Ore concitate per il Torino che sta cercando rinforzi in attacco. I granata stanno trattando ad oltranza con il Napoli per Simone Verdi, anche se l'affare si è complicato negli ultimi giorni: dalla Campania sono arrivati segnali d'apertura, potrebbe intervenire lo stesso Cairo. Mollato Kamano, salgono invece le quotazioni di Oussama Idrissi, attaccante olandese naturalizzato marocchino dell’AZ Alkmaar. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La pista Barrow: i granata hanno allacciato i contatti con l'Atalanta, e si tratta per arrivare a un'intesa nelle prossime ore.

SPORTAL.IT | 01-09-2019 10:19