Torino, Juric: “Credo in Pellegri ma dobbiamo fare qualcosa in più”

22-10-2022 15:24

L’11esimo turno di serie A vedrà opposte Udinese – Torino, lunch match della domenica.

L’allenatore Juric punta tanto su Pellegri, sbloccatosi in Coppa Italia nel match con il Cittadella: “Pietro giocherà dal primo minuto, mi auguro possa fare una bella partita e mi auguro possa crescere e questo lo dico sia per lui che per noi, è un ragazzo che vuole imparare tanto ha bisogno di continuità”.

“Affrontiamo una squadra molto in forma, con grandi accelerazioni, con forza, qualità e letale sui calci piazzati, quest’aspetto non è mai da sottovalutare, e poi è guidata da un grande tecnico, Andrea Sottil; con lui abbiamo anche condiviso la camera durante il corso a Coverciano, siamo grandi amici, è l’esempio che la gavetta premia, è partito dal basso per arrivare in alto”.