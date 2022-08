Torino, Juric: "Lukic sarà convocato ma non è capitano"

19-08-2022 11:25

In occasione della conferenza stampa di presentazione della partita contro la Lazio, il tecnico del Torino Ivan Juric ha parlato del rapporto con Sasa Lukic, in particolare degli screzi che hanno avuto i due in occasione della scorsa settimana, quando il serbo è stato escluso dalla lista dei convocati. Le parole di Juric: “Sarà con noi, non sarà capitano, poi vediamo in futuro come andranno le cose. Non c’è bisogno di dare segnali al gruppo, sono contento di come ha reagito il gruppo alle difficoltà: è stata una gara seria, le scelte le faccio in base di quello ma non devo dare segnali al gruppo”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE