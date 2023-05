Torino, Juric: “Non pensiamo all'Europa”

L'allenatore granata dopo l'1-0 di Verona firmato Vlasic: “Dovevamo chiuderla, sprecate troppe occasioni”

14-05-2023 15:46

Ivan Juric continua a far vedere buon calcio. E adesso per il Torino stanno arrivando anche i risultati. A Verona, ha risollto Vlasic, ma l’allenatore granata non è completamente soddisfatto: “Abbiamo sbagliato tantissime occasioni da gol, dovevamo chiuderla prima ma abbiamo fatto un’ottima gara. Ci sono state tante occasioni che non abbiamo sfruttato”.

Due parole sui giovani Buongiorno e Ricci: “Il primo sta crescendo in modo fantastico e arriverà lontano. Il secondo da gennaio è migliorato molto. Può imparare di più a gestire certe situazioni”.

Non pensa all’Europa, Juric: “Non ci pensiamo. A me bruciano i due punti persi col Monza. Sarebbe stata una bella botta però vogliamo che la squadra si diverta. Ora abbiamo la Fiorentina che apprezzo. Sarà tosta ma vogliamo arrivare più in alto possibile”.