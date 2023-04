Torino, Juric: "Preso gol su un cross"

Il tecnico granata fa i complimenti ai suoi per la gara con l'Atalanta, persa anche per un errore di Milinkovic-Savic.

29-04-2023 23:56

La rete decisiva nei minuti finali è stata quella di Zapata, ma a influire sulla sconfitta del Torino con l’Atalanta è stato anche l’errore di Milinkovic-Savic sul primo gol di Zappacosta. Ivan Juric ne ha parlato così in conferenza stampa: “Faccio i complimenti ai miei, abbiamo dominato. Abbiamo preso gol su un primo cross, ma non ci siamo scomposti. Potevamo gestire meglio il finale, con maggiore serenità”.

“Il rammarico è per il risultato, il gol di Zapata è qualità pura. Potevamo fare meglio i cross e i tiri, abbiamo tante cose da migliorare”, ha aggiunto Juric. Sulla prestazione del suo portiere ha precisato: “Sono soddisfatto di Vanja: oggi non ha fatto bene, ma sta facendo un’ottima annata. Sono contento di lui. Noi stiamo costruendo dei giocatori, per arrivare ad un certo livello c’è bisogno di tempo”.