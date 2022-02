Torino, nuova opzione per l'attacco se parte Belotti

25-02-2022 09:36

È ancora immerso nel buio il futuro di Andrea Belotti, in bilico tra il rinnovo col Torino e la partenza verso altri lidi, col Toronto interessato da tempo al Gallo. “Torino, se parte Belotti si va su Simeone. O Joao Pedro”, titola stamane Tuttosport, e infatti sembrano questi i due obiettivi principali della squadra di Cairo in caso di partenza del proprio capitano.

I soli Sanabria e Pellegri infatti non potranno bastare, e Juric ha già espresso le sue idee alla dirigenza. Il primo obiettivo sarà il cholito Simeone, rinato sotto la cura Tudor al Verona. Ma attenzione anche a Joao Pedro, protagonista anche lui di una stagione super e in cerca di una squadra che possa garantirgli la titolarità e di competere per obiettivi più alti della salvezza.

OMNISPORT