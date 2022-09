Torino, Paro: "Ottima partita, contenti di stare in cima"

05-09-2022 23:52

Matteo Paro, collaboratore tecnico di Ivan Juric, oggi assente in panchina per problemi di salute, ha parlato nel corso della conferenza stampa post-partita dopo la vittoria dei granata contro il Lecce. Ecco le sue parole: “Sapevamo che sarebbe stata complicata, il Lecce si è difeso passo e ripartiva bene mentre noi facevamo fatica a girare la palla con tanti errori tecnici. Nella ripresa, la squadra si è espressa meglio e abbiamo vinto più contrasti. Abbiamo fatto un’ottima partita contro una squadra che avevamo studiato e che avevamo messo in difficoltà le big”.