Torino, per il dopo Belotti spunta Piatek

Per il Torino torna di moda il nome di Krzysztof Piatek. L’attaccante polacco di proprietà dell’Herta Berlino, nell’ultima stagione in prestito alla Fiorentina, potrebbe essere l’erede di Andrea Belotti. Secondo quanto riportato da ‘TMW’, la società viola non riscatterà il calciatore, in quanto il club tedesco non sarebbe disposto a scendere rispetto alla richiesta di 15 milioni di euro, considerata eccessiva dai toscani.

I granata si troverebbero quindi a trattare direttamente con l’Herta Berlino, e un ulteriore ostacolo potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio che percepisce l’attaccante, circa 3 milioni di euro. La trattativa non sarebbe ancora entrata nel vivo, ma il Torino starebbe tenendo sotto osservazione il polacco, dato che l’unico attaccante che al momento ha a disposizione di Ivan Juric è Tony Sanabria.

