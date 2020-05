Torino su D'Aversa, il Parma ha il piano B

In scadenza di contratto nel giugno 2022, Roberto D'Aversa potrebbe però essere "strappato" al Parma dopo l'ottima seconda stagione di Serie A. Al momento dell'interruzione del campionato i crociati erano in lizza per un posto in Europa League e questo ha fatto dell'ex tecnico del Lanciano un obiettivo di altri club della massima serie.

Tra questi il Torino, che guarda a D'Aversa come un'alternativa a Leonardo Semplici qualora Moreno Longo non venisse confermato. Il Parma tenterà ovviamente l'impossibile per tenere con sé l'allenatore del doppio salto dalla Lega Pro alla A e delle due salvezze consecutive, ma qualora questo non fosse possibile il piano B è già pronto e, secondo quanto riportato da 'Tuttomercatoweb', risponde al nome di Stefano Pioli.

L'attuale allenatore del Milan, parmigiano doc, tornerebbe quindi nella squadra dove è cresciuto come calciatore e con la quale ha debuttato in A da allenatore nella stagione 2006-2007, venendo però esonerato per fare spazio a Claudio Ranieri.

SPORTAL.IT | 12-05-2020 19:36