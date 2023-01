Torino, Vlasic: "Boban il mio idolo, sento il valore della storia del club"

21-01-2023 20:03

Sul canale Youtube della Serie A, Nikola Vlasic ha svelato il suo idolo: “Zvone Boban, è una personalità enorme in Croazia. Se chiedi a qualsiasi calciatore della mia età chi sia il suo idolo tutti diranno lui o Prosinecki. Mentre crescevo si parlava solo del mondiale del 98 della loro Croazia. Mio padre mi faceva vedere i suoi video. Mi piace molto”.

Infine, Vlasic ha ammesso: “Sento il valore della storia del Toro. Ogni volta che cammino dallo spogliatoio verso il campo vedo cos’ha vinto questa squadra e vedo le facce e i nomi dei giocatori che hanno fatto la storia. Una cosa che poi ti senti dentro. Quando sono in città, in centro a Torino, sento l’amore della gente per questo club e lo provo anche io ora”.