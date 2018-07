Torna in campo la Polonia del 1974

La Polonia ai Mondiali di calcio del 1974.

Una favola non facile da raccontare a così tanti anni di distanza. E invece Alberto Bertolotto, giornalista di Pordenone, lo ha fatto impeccabilmente. Non solo perché nelle pagine del suo libro ‘A ritmo di Polska’ (Alba Edizioni) emerge tutto il suo amore per la selezione biancorossa ma anche perché ha avuto la grande intelligenza di farsi raccontare da alcuni dei protagonisti le vicende di una squadra capace di arrivare al terzo posto in Germania Occidentale.

I contributi del bomber Grzegorz Lato e dell'attuale presidente federale Zbigniew Boniek (ma anche di Aurelio Angonese, oggi quasi 90enne, che arbitrò nella rassegna iridata di 44 anni fa) impreziosiscono il volume.

