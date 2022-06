Tottenham, Gollini torna all'Atalanta: il comunicato del club

02-06-2022 21:05

Finisce dopo nemmeno un anno l’avventura tra Pierluigi Gollini e il Tottenham. Partito a Londra la scorsa estate, il portiere classe ’95 tornerà all’Atalanta: l’accordo stipulato prevedeva un prestito con diritto di riscatto che sarebbe diventato obbligo alla 20ma presenza, ma Gollini ne ha collezionate solo 10.

Di seguito il comunicato del club:

“Confermiamo l’addio di Pierluigi Gollini dopo la conclusione del periodo in prestito dall’Atalanta. Il portere ci ha raggiunto lo scorso luglio per giocare la stagione 2021/2022 e ha collezionato 10 presenze con i nostri colori. Ringraziamo Pierluigi per il suo lavoro e gli auguriamo ogni bene per il futuro”.