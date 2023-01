Tottenham, niente Zaniolo: ufficiale il colpo Danjuma

25-01-2023 16:20

Il Tottenham si defila dalla corsa a Nicolò Zaniolo. Il club timonato in panchina da Antonio Conte ha infatti ufficializzato l’arrivo dal Villarreal del versatile attaccante nigeriano con passaporto olandese Arnaut Danjuma, classe 1997. La formula dell’operazione è quella del prestito con diritto di riscatto.

Prima di approdare al Villarreal, Danjuma aveva già frequentato il calcio inglese indossando la maglia del Bournemouth per due stagioni, dal 2019 al 2021. La prima si concluse a marzo per via di un infortunio al tallone e, successivamente, con la retrocessione delle Cherries in Championship, campionato in cui il giocatore si mise in luce con 17 reti, accendendo l’interesse del club ceramista.

