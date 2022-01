Tottenham, tifosi critici con Paratici sui due nuovi acquisti

30-01-2022 18:49

I tifosi del Tottenham sono molto perplessi e non capiscono i due acquisti appena conclusi da Fabio Paratici, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. I due bianconeri sono ormai a un passo dagli Spurs, e sono destinati a rinforzare la squadra di Conte in ottica qualificazione alla prossima Champions League.

Il giornalista inviato di ESPN e Corriere dello Sport, Gabriele Marcotti, però, riporta il malumore dei tifosi londinesi per questi due acquisti e le loro perplessità nell’operato generale di Paratici. Queste le parole del giornalista:

“I tifosi del Tottenham non la stanno prendendo bene. Si sono interrogati tutti su come la Juventus avrebbe fatto a pagare Vlahovic. Poi improvvisamente vedono i due acquisti e dicono ‘Ah, ecco come fanno, dandoci queste due sole’. Paratici, anche per colpe non sue, non ha fatto operazioni felici al Tottenham. Con queste premesse è normale che venga a mangare la fiducia nei confronti dell’ex dirigente della Juventus. Conte, invece, non viene coinvolto in queste critiche al momento”.

