Francesco ha portato il suo ultimo saluto al popolare conduttore tv - a cui era molto legato - nella camera ardente, non potendo partecipare al suo funerale. Ecco perché

27-02-2023 14:50

Tra i vip che hanno portato il proprio ultimo saluto a Maurizio Costanzo, non poteva mancare Francesco Totti, grande amico sia del popolare conduttore (oltreché giornalista e uomo di spettacolo a tutto tondo) scomparso nei giorni scorsi, che della sua intera famiglia. Ed è stato proprio venerdì che la leggenda giallorossa ha fatto visita alla camera ardente allestita inizialmente alla clinica privata Paideia della Capitale (dove Costanzo è spirato all’età di 84 anni) e, solo nei due giorni successivi, in Campidoglio.

Totti e l’ultimo saluto come “uno di di famiglia” a Maurizio Costanzo

A Totti è stato permesso di entrare come un famigliare stretto. Anche perché i rapporto con la famiglia del conduttore erano strettissimo, compresi quelli con Maria De Filippi, a cui Totti non ha mai negato un’ospitata televisiva, così come al Maurizio Costanzo Show. L’ex “Pupone” non ha voluto fare mancare la propria vicinanza in queste ore così difficili a livello emotivo e sentimentale.

Totti non ci sarà ai funerali di Costanzo: ecco il perché

Totti ha anticipato il proprio saluto personale a Maurizio Costanzo, però, anche per un altro motivo: l’ex numero 10 della Roma, infatti, non riuscirà a partecipare alle esequie che si svolgeranno proprio oggi pomeriggio, lunedì 27 febbraio, nella Capitale, più precisamente alla Chiesa degli Artisti con la cerimonia che verrà trasmessa a partire dalle 15 sia da Rai Uno che da Canale 5. Francesco aveva infatti programmato una settimana bianca a Madonna di Campiglio, partendo già nel corso del weekend appena archiviato, in compagnia dei propri figli e della la nuova fidanzata Noemi Bocchi. Quest’ultima, insieme a Chanel (secondogenita dall’unione di Totti e Ilary Blasi) hanno pubblicato questa mattina alcuni scatti della loro vacanza invernale nella località di montagna.