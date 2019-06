Totti, Rosella Sensi: "Hanno tirato troppo la corda"

L'ex presidente della Roma Rosella Sensi a Sky ha parlato così dell'addio di Francesco Totti: "Il suo è un sorriso malinconico, conosco il suo dolore. L’ho incontrato e l’ho abbracciato, per me è come un fratello minore. Non ha deciso a cuor leggero, lo conosco bene: dietro il suo sorriso ironico. c’è tanto dolore, staccarsi dalla Roma non è facile. Sono vicina anche a tutti i tifosi, che si stanno staccando da qualcosa che dava loro speranza".

"Si è tirata un po’ la corda con Francesco, simboli ed eroi del calcio come lui ne sono rimasti davvero pochi. Si è preteso troppo da lui, senza dargli un ruolo, senza restituirgli quello che gli competeva. Era giusto riconoscergli quello che gli spettava e tenerlo in considerazione. Non so perché non è stato fatto, non sono nella testa degli altri, ma si è perso qualcosa di unico".

SPORTAL.IT | 17-06-2019 17:12