Tour de France 2022: Pogacar dà spettacolo sul pavé, vince Clarke. Van Aert ancora in giallo

06-07-2022 17:45

Grande spettacolo nella quinta tappa del Tour de France, 157 km da Lilla ad Arenberg-Porte du Hainaut, che prevedeva ben 11 tratti in pavé e l’arrivo ai margini di uno dei luoghi simbolo della Parigi-Roubaix, la foresta di Arenberg. Ha vinto in volata, battendo quattro compagni di fuga, l’australiano Simon Clarke della Israel-Premier Tech, che ha messo in fila l’olandese Taco Van der Hoorn della Intermarché-Wanty-Gobert Materiaux, il norvegese Edvald Boasson Hagen della TotalEnergies e lo statunitense Neilson Powless della EF Education-Easypost, il cui compagno di squadra, il danese Magnus Cort Nielsen, si è staccato nel finale dopo avergli dato una grossa mano piazzandosi comunque quinto.

Ma il vero spettacolo l’ha offerto il trionfatore delle due ultime edizioni Tadej Pogacar. Lo sloveno della UAE Team Emirates ha fatto il diavolo a quattro nei tratti di pavé e pur battuto per il sesto posto dal belga Jasper Stuyven della Trek-Segafredo ha guadagnato almeno 13 secondi, o anche di più, su tutti gli avversari per la classifica generale, comandata incredibilmente ancora dal belga della Jumbo-Visma Wout Van Aert. Tra le vittime più illustri di questa tappa l’altro sloveno Primoz Roglic, anch’egli della Jumbo-Visma, che ha perso oltre due minuti dal connazionale. Van Aert resta leader con 13 secondi su Powless, 14 su Boasson Hagen e 19 su Pogacar.