Tour de France, che peccato per Colbrelli: Patrick Konrad si prende la 16° tappa

La sedicesima tappa del Tour de France, la Pas de la case – Saint-Gaudens di 169 km, viene vinta da Patrick Konrad della Bora Hansgrohe in 4h 01′ 59”. Partito sul Col de la Core, rimane da solo sul Portet-d’Aspet e nessuno lo riprenderà più. Secondo un grandissimo Sonny Colbrelli, che per un p’ aveva sperato nella grande vittoria di tappa. Terzo Michael Matthews.

Il Campione d’Austria è stato bravo a trovare spazio nell’azione decisiva della tappa e a staccare tutti a 40Km dall’arrivo, ed ha così ottenuto la vittoria più importante della sua carriera. Pogacar, Maglia Gialla, rimanda la contesa alle prossime due tappe sui Pirenei.

I protagonisti dell’azione sono stati, insieme a Patrick Konrad, Fabien Doubey (Team TotalEnergies), Jan Bakelants (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Toms Skujiņš (Trek – Segafredo), David Gaudu (Groupama – FDJ), Pierre-Luc Périchon (Cofidis, Solutions Crédits), Sonny Colbrelli (Bahrain – Victorious), Fred Wright (Bahrain – Victorious), Michael Matthews (Team BikeExchange), Christopher Juul-Jensen (Team BikeExchange), Alex Aranburu (Astana – Premier Tech), Lorenzo Rota (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux) e Franck Bonnamour (B&B Hotels).

I più attivi sono stati David Gaudu e Sonny Colbrelli, che sono stati in grado di arrivare fino a 20 secondi dal Leader per poi dover alzare bandiera bianca. L’arrivo sul traguardo di Corbelli è stato accompagnato da un evidente gesto di stizza e di rabbia, comprensibile per come si era messa la tappa.

L’ordine di arrivo dei primi 10:

1. Patrick Konrad 4h01’59”

2. Sonny Colbrelli +42”

3. Michael Matthews +42”

4. Pierre-Luc Périchon +42”

5. Franck Bonnamour +42”

6. Alex Aranburu +42”

7. Toms Skujins +45”

8. Jan Bakleants +45”

9. David Gaudu +47”

10. Lorenzo Rota +1’03”

La classifica generale del Tour de France:

1 Tadej Pogacar UAE Team Emirates 62h 07′ 18”

2 Rigoberto Urán EF Education – Nippo+5′ 18”

3 Jonas Vingegaard Team Jumbo – Visma+5′ 32′

4 Richard Carapaz INEOS Grenadiers+5′ 33′

‘5 Ben O’Connor AG2R Citroën+5’ 58”

6 Wilco Kelderman BORA – HANSGROHE+6′ 16”

7 Alexey Lutsenko ASTANA PRO+7′ 01′

‘8 Enric Mas MOVISTAR+7’ 11”

9 Guillaume Martin COFIDIS, Solutions Crédits+7′ 58”

10 Pello Bilbao Bahrain Victorious+10′ 59”

OMNISPORT | 13-07-2021 18:06