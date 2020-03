Tour de France, fissata la data della verità

Dopo aver preso in considerazione l'ipotesi di far disputare la corsa a "porte chiuse", ovvero senza la presenza del pubblico a bordo strada, l'organizzazione del Tour de France starebbe anche valutando la soluzione del rinvio della corsa che sarebbe in programma tra il 27 giugno e il 19 luglio.

Secondo quanto riferisce l'emittente belga RTBF, l'Amaury Sport Organisation (ASO), la società che gestisce l'organizzazione dell'evento, prenderà una decisione definitiva il 15 maggio.

I corridori e gli sponsor potrebbero non accettare l'ipotesi di non aprire al pubblico rendendo necessario il posticipo della corsa come successo per il Giro d'Italia.

SPORTAL.IT | 29-03-2020 00:14