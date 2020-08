Tour de France: Kristoff è la prima maglia gialla

Alexander Kristoff ha vinto in volata la prima tappa dell’edizione numero 107 del Tour de France, la Nizza Moyen Pays-Nizza di 156 chilometri. Il corridore norvegese della UAE-Emirates ha tagliato per primo il traguardo davanti al danese Mads Pedersen.

Kristoff si prende la prima maglia gialla del Tour 2020 dopo una tappa caratterizzata dalla pioggia costante che ha reso viscido l’asfalto e provocato diverse cadute, per fortuna senza gravi conseguenze a livello fisico per i corridori. Tra questi a terra anche Thibaut Pinot. Nessun problema per i favoriti Egan Bernal e Primoz Roglic.

