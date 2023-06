Tour de France, le ambizioni della Jumbo - Visma

Il ds Zeeman: "Dobbiamo sognare ancora in grande e difendere la Maglia Gialla di Vingegaard e la Maglia Verde di Van Aert".

26-06-2023 19:08

Tutto pronto per il Tour de France 2023, che scatterà sabato in quel di Bilbao: è chiamata a riconfermarsi la Jumbo – Visma, composta per l’occasione da Jonas Vingegaard, Wout Van Aert, Dylan Van Baarle, Sepp Kuss, Tiesj Benoot, Christophe Laporte, Nathan Van Hooydonck e Wilco Kelderman.

La formazione olandese ha l’obiettivo di difendere la Maglia Gialla conquistata un anno fa da Jonas Vingegaard, che sarà attaccata da Tadej Pogacar, vincitore nelle due edizioni precedenti: «L’anno scorso siamo andati oltre i sogni più sfrenati con sei vittorie di tappa, la maglia a pois e soprattutto quella verde e quella gialla: sogniamo ancora in grande, dopo aver vinto il Giro d’Italia con Primoz Roglic è tempo di fare ‘doppietta’ con il nostro leader Jonas Vingegaard» spiega il ds Merijn Zeeman.

Wout Van Aert, che rivestirà ancora i panni di gregario di lusso, sa cosa voglia dire avere un sogno: «Quando ero ragazzino volevo diventare professionista di ciclocross e vincere una gara nella mia città natale e il sogno si è avverato nel 2016 in occasione del Campionato Nazionale, a Lille. Quella vittoria per me è ancora fonte di ispirazione e mi invita a perseguire gli obiettivi”.