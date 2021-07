Tour de France: nona tappa a O'Connor, Pogacar resta maglia gialla

La nona tappa del Tour de France è stata vinta dall’australiano Ben O’Connor, che ha ottenuto il primo trionfo nel giro francese. O’Connor ha staccato tutti, facendo una tappa in assoluta solitudine sotto la pioggia.

Il ciclista della AG2R Citroën ha dominato da Cluses a Tignes (144,9 km) ma non riesce a strappare la maglia gialla allo sloveno Tadej Pogacar, arrivato sesto al traguardo con un ritardo di 6 minuti. Il campione sloveno, negli ultimi km, ha accelerato e ha allungato sui rivali per il trionfo finale, consolidando il primo posto. O’Connor però ha guadagnato con questo successo il secondo posto nella classifica generale e, dopo il giorno di riposo, tornerà più agguerrito che mai per strappare la maglia gialla al vincitore dello scorso anno.

Secondo e terzo sulla frazione alpina gli italiani Cattaneo e Colbrelli. In giornata invece si sono ritirati due protagonisti assoluti: Mathieu Van der Poel e Primoz Roglic, entrambi hanno preferito dedicarsi alle Olimpidi di Tokyo.

OMNISPORT | 04-07-2021 17:53