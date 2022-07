Tour de France, stoccata di Merckx a Pogacar: “Ha commesso errori tattici”

23-07-2022 13:15

Come spesso accaduto in passato, Eddy Merckx ha dato sfoggio di grande franchezza quando è stato chiamato in causa su temi a lui cari.

L’ultimo, in particolare, è stato il Tour de France corso da Tadej Pogacar, corridore al quale la leggenda belga non ha evitato di fare una discreta tirata d’orecchie.

“Ha commesso errori tattici. Ha inseguito tutti e non credo che il suo direttore sportivo gli avesse detto di farlo” ha dichiarato Merckx alla testata belga Rbtf.

“Nella tappa del Granon avrebbe dovuto lasciare andare Primoz Roglič e restare a ruota di Jonas Vingegaard. Già al Giro del Delfinato si era visto che il danese fosse più in forma” ha proseguito il cinque volte vincitore della Grande Boucle asserendo poi come, a suo avviso, la stella dell’UAE Team Emirates abbia anche sbagliato a livello di preparazione.

“Fin dall’inizio ho pensato che Pogačar non fosse forte come negli anni precedenti. Ritengo che abbia preparato il Tour meno bene rispetto al passato. Ha corso solo il Giro di Slovenia… Se andiamo a vedere gli allenamenti che hanno fatto i corridori della Jumbo-Visma, un mese di ritiro, penso che la cosa faccia una bella differenza. Per me ha preso alla leggera la preparazione” ha affermato perentorio Merckx.

“Quando vinci il Tour facilmente come ha fatto lui, inizi a credere che tu possa fare tutto allo stesso modo” ha concluso la sua analisi un “Cannibale” evidentemente poco contento delle scelte fatte di recente dal talentino di Komenda.