Tour de France, Van Der Poel si prende la maglia Gialla: 2° Pogacar

Sul Mûr de Bretagne, seconda tappa del Tour De France 2021, l’olandese Mathieu van der Poel non ne ha per nessuno e si prende tappa e maglia, nel ricordo del nonno Poulidor. Perde subito la maglia gialla Alaphilippe, dietro inizia già la battaglia tra Pogacar e Roglic, con il primo che supera il connazionale per via agli abbuoni.

La gara:

Diversi scatti in partenza, con Ide Schelling. che vuole prendersi la maglia a pois.Parte poi la fuga con Perez (Cofidis), Clarke (Qhubeka NextHas), Koch (Intermarché Wanty Gobert), Theuns (Trek Segafredo), Cabot (TotalEnergies) e la maglia pois Ide Schelling (Bora Hansgrohe). Alaphilippe lascia fare. Schelling e Anthony Perez si sfidano per i GPM: uno a uno, che tiene l’olandese della Bora Hansgrohe in testa alla classifica scalatori. Al traguardo volante c’è battaglia per il 7° posto, con Caleb Ewan che fulmina Cavendish e Philipsen.

A 16,8 km dall’arrivo ecco che parte Mathieu van der Poel che passa per primo sulla linea del traguardo, alle sue spalle Pogacar 2° e Roglic 3° per gli abbuoni. Alaphilippe si piazza 4°.

Dopo aver ripreso van der Poel, è la Ineos Grenadiers a mettersi in testa per cercare di fare il ritmo prima del secondo passaggio sul Mûr. van der Poel e Alaphilippe scalano indietro per rifiatare un attimo dopo la grande fatica. Nel finale primo a partire è Nairo Quintana (quando manca ancora un km), ma il colombiano attacca troppo presto e viene ripreso. Fa lo stesso errore Sonny Colbrelli che fa un tentativo agli 800 metri, ma viene rimontato e staccato da van der Poel che oggi pare un missile e va a vincere in solitaria sul Mûr.

L’ordine di arrivo:

1. Mathieu van der Poel 4h18’30”

2. Tadej Pogacar +6”

3. Primoz Roglic +6”

4. Wilco Kelderman +6”

5. Julian Alaphilippe +8”

6. Bauke Mollema +8”

7. Jonas Vingegaard +8”

8. Sergio Higuita +8”

9. Pierre Latour +8”

10. Jack Haig +8”

La classifica generale dopo la seconda tappa:

1. Mathieu van der Poel 8h57’25”

2. Julian Alaphilippe +8”

3. Tadej Pogacar +13”

4. Primoz Roglic +14”

5. Wilco Kelderman +24”

6. Jack Haig +26”

7. Bauke Mollema +26”

8. Sergio Higuita +26”

9. Jonas Vingegaard +26”

10. David Gaudu +26”

OMNISPORT | 27-06-2021 18:17