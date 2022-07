Tour de France: Vingegaard campione, che flop l'Italia!

24-07-2022 21:17

Jonas Vingegaard è il vincitore del Tour de France 2022. Il ciclista danese vince l’edizione 109 del Tour con 2’43” sullo sloveno Tadej Pogacar e 7’22” sul britannico Geraint Thomas. Il 25enne ha trionfato in due tappe e ha conquistato anche la crono di sabato, rendendosi protagonista anche per un bellissimo gesto di fair play col rivale Pogacar.

La volata finale sui Campi Elisi è dominata in lungo e in largo da Jasper Philipsen che agguanta il secondo successo parziale in questa Grande Boucle. Nella prima parte di gara invece c’è stata la consueta passerella per i vincitori delle varie Maglie, show della Jumbo-Visma in parata con Jonas Vingegaard in giallo e Wout van Aert in verde a brillare.

Tour de France: top 10 classifica generale

CLASSIFICA GENERALE

1. Jonas Vingegaard (Dan) 79h 33′ 20”

2. Tadej Pogacar (Slo) +03′ 34”

3. Geraint Thomas (Gbr) +08′ 13”

4. David Gaudu (Fra) + 13′ 56”

5. Alexandr Vlasov (Rus) +16′ 37”

6. Nairo Quintana (Col) +17′ 24”

7. Romain Bardet (Fra) +9′ 02”

8. Louis Meintjes (Sud) +9′ 12”

9. Alexey Lutsenko (Kaz) +23′ 47”

10. Adam Yates (Gbr) +25′ 43”

Tour de France, le parole di Vingegaard

Insomma, Vingegaard è stato il protagonista assoluto, impedendo a Pogacar il terzo successo consecutivo al Tour de France. Tutto grazie al suo talento e alla sua forza di volontà, ecco perché il danese ha voluto rassicurare gli amanti del ciclismo: “Sono completamente pulito, così come i miei compagni di squadra. Ve lo posso garantire, nessuno di noi prende nulla di illegale. Siamo stati così forte grazie alla nostra preparazione. Abbiamo fatto degli stage in altura come nessun altro. Abbiamo fatto tutto il possibile a livello di materiali, di allenamento e di nutrizione. Siamo la migliore squadra in questo ed è per questo che dovete fidarvi”.

Tour de France, delusione per l’Italia

Grande delusione per l’Italia del ciclismo in questo Tour de France. Nessuna tappa vinta dagli azzurri, il migliore si è classificato 30esimo. Il movimento sta già riflettendo sugli errori commessi negli ultimi anni, ma è evidente che dopo Vincenzo Nibali si hanno difficoltà nel trovare un erede che possa competere nei grandi giri. Da tempo non c’era così tanta carenza, nei prossimi mesi bisognerà lavorare intensamente per recuperare il divario con altre nazioni.