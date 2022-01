Tour de Ski: Klaebo vince in Val di Fiemme ed entra nella storia

03-01-2022 17:24

Sono andate in scena le gare a tecnica classica con partenza in linea della Val di Fiemme, penultima tappa del Tour de Ski. Nella 15 km maschile il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo ha battuto di 20”8 il finlandese Iivo Niskanen e di 23”7 il russo Aleksey Chervotkin e ha eguagliato il connazionale Bjoern Daehlie come plurivittorioso in gare di Coppa del Mondo affiancandolo a quota 46. Ventitreesimo Maicol Rastelli, il migliore degli azzurri.

Tra le donne, nella 10 km, altro successo della russa russa Natalia Nepryaeva, che ha preceduto di una manciata di secondi la norvegese Heidi Weng e la finlandese Krista Parmakoski incrementando il suo vantaggio nella classifica generale, come del resto Klaebo, in vista della scalata finale al Cermis di domani, 10 km a skating gli ultimi dei quali con pendenze terribili. Ventitreesima l’azzurra Caterina Ganz.

