Tour del Ruanda 2022: il percorso aspettando il Mondiale 2025

01-12-2021 13:31

Poco più di due mesi dopo lo storico annuncio sullo svolgimento in Ruanda del campionato del mondo 2025, è stata presentata l’edizione 2022 del Giro del Ruanda.

Come nell’edizione 2021, vinta dallo spagnolo Cristian Rodriguez, la corsa, giunta alla 25ª edizione, si svilupperà su otto tappe con un percorso ricco di difficoltà.

La gara si svolgerà dal 20 al 27 febbraio 2022, tornando così nella collocazione classica dopo essersi spostata a maggio nel 2021 a causa della pandemia di Coronavirus.

Appena due le tappe dedicate ai velocisti, mentre particolarmente impegnative si annunciano la terza tappa, dalla capitale Kigali a Rubavu, con ben tre salite di prima categoria, la più alta delel quali a oltre 2400 metri di altezza, e la settima che prevederà l’ascesa al Mont Kigali, salita di quasi 6 km. Arrivo in salita anche per l’ottava e ultima tappa, che conterà anche un breve tratto in pavè.

Questo il dettaglio delle tappe:

Tappa 1 (20/02): Kigali Arena-Kigali Arena (4 km)

Tappa 2 (21/02): Kigali-Rwamagana (148,3 km)

Tappa 3 (22/02): Kigali-Rubavu (155.9 km)

Tappa 4 (23/02): Kigali-Gicumbi (124,3 km)

Tappa 5 (24/02): Muhanga-Musanze (124,7 km)

Tappa 6 (25/02): Musanze-Kigali (152 km)

Tappa 7 (26/02): Kigali-Mont Kigali (152,6 km)

Tappa 8 (27/02): Kigali (Canal Olympia)-Kigali (Canal Olympia) (75,3 km)

OMNISPORT