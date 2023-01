Tour Down Under: al tedesco Bauhaus la prima tappa

18-01-2023 09:39

Un’accesa volata finale ha consegnato la vittoria nella prima tappa del Tour Down Under 2023, da Tanunda e Tanunda, al tedesco Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious). A pochi metri dal traguardo c’è stata una caduta che ha coinvolto più uomini: beffati gli australiani Caleb Ewan (è servito il photofinish per assegnare la vittoria) e Michael Matthews. L’azzurro Alberto Bettiol, che ieri aveva vinto il prologo iniziale, resta al comando della classifica.

Da segnalare il quarto posto di Alessandro Covi. Bettiol ha 6 secondi di vantaggio su Matthews e 10” sul danese Julius Johansen. La seconda tappa è da Brighton a Victor Harbor, di 154,8 chilometri.