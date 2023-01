Tour Down Under: hurrà azzurro, Bettiol vince il prologo

17-01-2023 12:16

Primo hurrà azzurro al primo colpo. Alberto Bettiol, della Ef Education EasyPost, si è infatti aggiudicato il prologo del Tour Down Under, che è tornato dopo due anni di stop. Per l’italiano è la quarta vittoria in carriera. Bettiol ha sfruttato alla perfezione il numero basso di partenza, poco dopo infatti sui 5 chilometri del percorso di Adelaide si è abbattuto un forte temporale che ha reso viscida la strada, mettendo in fuorigioco i favoriti.

L’azzurro ha chiuso in 6’19”, alla media di 52.243 km/h. Al secondo posto l’americano Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers), a soli 8 secondi, nonostante sia partito in condizioni molto più proibitive. A completare il podio il danese Julius Johansen. A seguire Kaden Groves e Samuel Gaze. Non hanno potuto competere Michael Matthews (decimo), Rohan Denis (15esimo), Ethan Hayter (21esimo).