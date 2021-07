Tour, la tifosa in carcere: "Mi vergogno"

E’ ancora in carcere la donna francese, di 30 anni, che ha provocato la caduta di gruppo durante la prima tappa del Tour de France. La donna, molto scossa, aveva esposto un cartello con scritto “Forza nonno e nonna”: “Ho fatto una sciocchezza. Mi vergogno”. La 30enne, che è stata condannata a pagare una multa di 1500 euro e resta per ora in carcere, ha detto di avere paura ed essere angosciata dal clamore mediatico della vicenda.

Gli organizzatori del Tour hanno ritirato la denuncia, ma l’inchiesta del procuratore di Brest non è conclusa: “La messa in pericolo di terzi mancando volontariamente agli obblighi di prudenza e sicurezza, procurando involontariamente ferite con prognosi non superiore a tre mesi può costare fino a due anni di carcere”, le parole del procuratore Camille Miansoni.

OMNISPORT | 02-07-2021 11:02