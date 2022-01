Tournée dei 4 Trampolini, tris di Kobayashi a Bischofshofen

05-01-2022 19:00

Ancora una vittoria, la terza, per Ryoyu Kobayashi nella terza tappa della Tournée dei 4 Trampolini andata in scena a Bischifshofen dopo che era stata cancellata a Innsbruck. Il giapponese, secondo dopo la prima manche dietro al norvegese Marius Lindvik, ha preso il volo nella seconda con un salto di 137,5 metri che lo ha portato a precedere lo scandinavo di 4,7 punti e l’altro norvegese Halvor Egner Granerud di 8,9. La vittoria per Kobayashi nella Tournée è in ghiaccio, resta da captre se stasera, sempre a Bischofshofen, riuscirà a completare il suo secondo Grande Slam dopo quello già realizzato nel 2019.

OMNISPORT