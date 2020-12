Tra Inter e Napoli è sfida sul campo ma anche sul mercato

Alle 20,45 di stasera a San Siro Inter e Napoli si ritroveranno di fronte in una partita cruciale per l’immediato prosieguo del campionato: se una delle due dovesse vincere escluderebbe, almeno momentaneamente, l’altra, nel ruolo di anti-Milan, peraltro anch’esso impegnato stasera a Genova contro i rossoblu. Difficile pertanto fare un pronostico, ma nerazzurri e partenopei, che in classifica sono distanziate di un puntoa favore dei padroni di casa, hanno da tempo in atto anche una sfida sul mercato.

Questa sfida riguarda Emerson Palmieri dos Santos, brasiliano con passaporto italiano che dal 2018 ha disputato 12 partite con la Nazionale azzurra e che ha giocato in serie A con Palermo e Roma prima di passare, nel gennaio 2018, ai Blues. Da parecchi mesi Inter e Napoli hanno messo gli occhi sul difensore di fascia sinistra di origini calabresi per parte di madre nato a Santos 26 anni fa. Emerson Palmieri infatti non trova spazio nel Chelsea di Frank Lampard e smania per andarsene.

“Gli estimatori dall’Italia non mancano, Antonio Conte su tutti, tecnico che cerca spesso di portare nelle sue squadre giocatori con cui in passato è riuscito a instaurare rapporti di stima e fiducia, sul campo ma non solo – scrive La Gazzetta dello Sport, ripresa da fcinter1908.it -. A spingere verso l’italo-brasiliano sono le difficoltà dell’Inter sulla fascia sinistra: Perisic offre prestazioni altalenanti, Young non è un mancino naturale. Da tempo il club nerazzurro ha messo gli occhi su Emerson Palmieri”.

Ma dalla parte del Napoli “c’è un leader come Insigne che in Nazionale ha provato a convincere l’esterno a unirsi alla causa partenopea”. Anche Gattuso è un estimatore dell’italo-brasiliano e i partenopei se lo accaparrerebbero con un prestito secco fino al termine del campionato, per poi trattare col Chelsea l’eventuale riscatto. Insomma, per l’esito della partita di campionato tra Inter e Napoli bisognerà aspettare ancora poche ore, per quella per Emerson Palmieri un pochino di più…

OMNISPORT | 16-12-2020 15:06