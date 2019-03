Tragedia in campo: muore 21enne calciatore dilettante

Una vita stroncata sul campo da calcio. R. M. P., 21enne centrocampista dilettante in forza all’Argelatese è morto domenica all'Ospedale Maggiore di Bologna. Il ragazzo si era sentito male nel corso della gara con la X Martiri, valevole per il campionato di Seconda Categoria.

Purtroppo sono stati vani i lunghi tentativi messi in atto per rianimarlo prima in campo e poi all’ospedale, dove era stato trasportato d'urgenza utilizzando l’elisoccorso. La partita, per quello che possa importare in un momento del genere, era stata immediatamente sospesa.

Di origine sudamericana, stando a quanto riferisce ‘La Repubblica’, lo sfortunato atleta viveva a San Giorgio di Piano: il suo nome ha iniziato a circolare sui social nella tarda serata di domenica.

“Non ci sono parole davanti ad una tragedia così grande. Una notizia che non avremmo mai voluto sentire e che ci addolora terribilmente. Un lutto tremendo, che getta nello sconforto non solo la sua famiglia e l’Argelatese dove giocava, ma l’intero mondo del calcio dilettantistico” le parole di cordoglio giunte dalla X Martiri, che sul proprio sito ufficiale ha parlato di un problema cardiaco per il ragazzo.

SPORTAL.IT | 24-03-2019 22:25